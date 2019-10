Ratingen : Bürger bleiben auf Altpapier sitzen

Personalprobleme bei der Stadt: Blaue Tonnen wurden nicht abgefahren.

Großer Ärger: Wie die Kommunalen Dienste in einer E-Mail an einen wütenden Bürger mitteilten, konnten zahlreiche blaue Tonnen gestern und vorgestern nicht abgefahren werden. „Da sich aktuell noch keine Entspannung der Situation abzeichnet und heute in einem weiteren Bezirk die blauen Tonnen nicht entleert werden können, muss ich Sie leider bitten, die Tonnen wieder hereinzuholen und Ihr Altpapier vorübergehend über die Depotcontainer zu entsorgen“, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch, die der RP vorliegt.