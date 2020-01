Tipps für Ausflüge : Alte und neue Attraktionen im Tal entdecken

Kreis Mettmann Gewandert werden kann das ganze Jahr über und im Sommer wird am Museum ein neuer Abenteuer-Spielplatz eröffnet.

(RP) 2020 öffnen sich im Neanderland viele Türen und gewähren Einblicke in Ateliers, das Leben von Urzeit-Raubkatzen und ein neu gestaltetes Museum. Familien mit Kindern freuen sich auf ein besonderes Highlight: Am Neanderthal-Museum an der Talstraße 300 in Mettmann eröffnet zum Sommer ein einzigartiger Steinzeit-Abenteuerspielplatz.