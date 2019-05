Entsorgungsgesellschaft Krefeld : Ehering verloren: GSAK-Mitarbeiter durchsuchen Altpapier-Container

Info

Ein im Altpapier verschwundener Ehering kommt äußert selten vor, sagt GSAK-Sprecherin Sabine Laeser. „Ich kann mich so spontan an keinen solchen Fall erinnern.“

Immer mal wieder jedoch würden Mitarbeiter der GSAK Wertgegenstände wie Brieftaschen oder Handys in Abfallbehältern finden, zumeist in Papierkörben. In vielen Fällen würde es sich dabei um Diebesgut handeln. „Manchmal ist aber nur das Bargeld weg und die Karten befinden sich noch im Portemonnaie, dann freuen sich die Besitzer natürlich. Was wir keiner Person zuordnen können, geben wir ans Fundamt“, erklärt Laeser.

Infos über die Entsorgungsgesellschaft unter www.gsak.de