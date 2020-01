Carl-Fuhlrott-Realschule : Realschule erhält Anschluss an schnelles Glasfasernetz

Mettmann (arue) Die Stadt Mettmann stellt die Internet-Verbindung der Carl-Fuhlrott-Realschule auf schnelles Glasfasernetz um. Das teilt jetzt Schulleiter Carsten Wallner mit. Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurden die Informatikräume der Carl-Fuhlrott-Realschule mit jeweils 24 neuen modernen Schülerarbeitsplätzen ausgestattet.

In allen Unterrichtsräumen sind nun hochwertige Videobeamer fest installiert, die mit so genannten Streaming-Sticks ausgestattet sind. Damit können Unterrichtsinhalte vom Computer, Smartphone oder Tablet kabellos an die Wand projiziert werden. Und auch für die Lehrkräfte stehen nun mehrere mobile Endgeräte sowie flächendeckendes W-Lan zur Verfügung, um den Unterricht noch moderner zu gestalten. Auch die Physik- und Chemieräume wurden auf den neusten Stand gebracht. Nun ist es möglich, digitale Messwertaufnahmen direkt mit dem Smartphone zu verbinden.

In Absprache mit der Stadt werde nun auch die Internetverbindung der Realschule auf schnelles Glasfasernetzt umgestellt. Ein „Handyführerschein“ ermögliche es den Schülern, im Unterricht gezielt und unter klarer Aufsicht eigene Handys zum Beispiel für Recherchezwecke im schuleigenen W-Lan nutzen zu können. Wallner zeigt sich hoch erfreut: Bei seinem Amtsantritt 2018 habe er versprochen, sich für die Digitalisierung an der Carl-Fuhlrott-Realschule einzusetzen. „Dass so viel so schnell möglich wird, hätte ich nicht gedacht.“