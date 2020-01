Mettmann will fahrradfreundlicher werden : Stadt: Fördergeld gibt es nur für ein Fahrradkonzept

Mettmann will fahrradfreundlicher werden

Der Polizeisportverein hat jetzt Verbesserungsvorschläge bei der Stadt Mettmann für das Radwegenetz eingereicht. Der Planungsausschuss will nun darüber beraten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann (arue) Bei der Berücksichtigung der Vorschläge des Polizeisportvereins geht es auch um Fördergeld. Darauf weist jetzt Bürgermeister Thomas Dinkelmann hin. Demnach sei nur ein Konzept für ein verbessertes Radwegenetz förderungsfähig.

Für Einzelmaßnahmen könne die Stadt hingegen nicht auf Unterstützung vom Land hoffen. Vor diesem Hintergrund müsse die Stadt die Vorschläge des Polizeisportvereins auf ihre Umsetzbarkeit prüfen und gegebenenfalls dafür sorgen, dass sie mit ins Radverkehrskonzept einfließen. Die Stadt werde in diesem Jahr ein Fachbüro damit beauftragen, ein Radverkehrskonzept zu entwickeln, um das Radfahren in Mettmann zu verbessern und vor allem sicherer zu machen. Der Polizeisportverein hatte auf 26 Seiten Verbesserungsvorschläge für das Radwegenetz in Mettmann vorgelegt.