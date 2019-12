Hückeswagen : Realschüler übernehmen Baumpatenschaften im Tierheim

Hückeswagen Verein der Freunde und Förderer der Realschule unterstützt 2020 gemeinsame Fahrt mit der Erich-Kästner-Schule nach Auschwitz.

Klimaschutz rückt aber weiter in den Fokus. Schmalt berichtet davon, dass bei künftigen Einschulungsfeiern keine Luftballone mehr gestartet werden; jede Klasse soll auf einer Wiese der Realschule stattdessen einen Baum pflanzen. „Auch das wird der Förderverein finanzieren“, sagt Schmalt. All das soll in Absprache mit der Stadt erfolgen. „In den Herbstferien wurden auf der Wiese hinter unserer Schule viele Bäume gefällt. Sie waren entweder vertrocknet oder es gab verkehrssicherungstechnische Gründe“. Ziel sei, dort Futterbäume für Vögel und Insekten zu pflanzen.

In diesem Jahr hatte der Förderverein 10.000 Euro zur Verfügung, 2020 sind’s 12.000 Euro. Der Haushaltsplan wurde in der Versammlung genehmigt. War in diesem Jahr die Fahrt nach Paris das Highlight, geht’s nächstes Jahr mit der Kooperationsschule, der Erich-Kästner-Schule, nach Auschwitz. Damit dies nicht so teuer wird für die Eltern, unterstützen eine Stiftung und der Förderverein die Fahrt.