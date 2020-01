Literaturprojekt des Landes NRW : Kommen, schauen, schreiben

Tilmann Strasser, Jahrgang 1984, ist gebürtiger Münchner, lebt aber seit einigen Jahren als freier Autor und Literaturvermittler in Köln. Ab März wohnt er für vier Monate in Erkrath. Foto: Marco Piecuch

Erkrath/Mettmann Vom 1. März bis 30. Juni hat das Bergische Land wieder einen Regionenschreiber. Von Erkrath aus wird Autor Tilman Strasser Land und Leute erkunden.

Er war schon einmal drei Monate als Stadtschreiber in Hamburg und bemüht sich gern um Aufenthaltsstipendien. Raus aus dem Gewohnten, sich frischen Wind um die Nase wehen lassen, andere Leute kennenlernen – darauf freut sich Tilmann Strasser (35), wenn er sein Erkrather Quartier im Neandertal bezogen hat und ausschwärmen kann ins Bergische.

Wie gut, dass dafür Stipendien existieren, wie sie das landesweite Literaturprojekt „stadt.land.text NRW“ vergibt. Es finanziert Strassers Aufenthalt in der Region – und parallel den von neun weiteren Autoren in neun anderen Regionen – mit jeweils 7200 Euro, um „die unterschiedlichen Facetten der Kulturregionen auf literarische Weise lebendig werden zu lassen,“ wie Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen unterstreicht.

Info Erste Lesung im Neandertal Mitte März wird sich Regionenschreiber Tilman Strasser mit einer Lesung vorstellen. Termin ist am Freitag, 13. März, von 19 bis 21 Uhr in der Höhle im Café No.1, Neandertal 1 in Erkrath. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kultur-Tödder am Abend“. „Tödder“ oder „Tötter“ ist bergisches Platt und heißt „Plausch“. „Kultur-Tödder am Abend“ ist ein Netzwerktreffen für alle Kulturschaffenden im Bergischen Land. Es findet vierteljährlich statt für alle, die mehr Kontakt zu Gleichgesinnten in der Kultur bekommen möchten und Lust haben, eine bergische Kulturinstitution kennenzulernen. Veranstalter ist das Büro „Regionale Kulturpolitik Bergisches Land Kreis Mettmann“. Die Landesregierung hat Mitte der 90er Jahre Nordrhein-Westfalen in zehn Kulturregionen eingeteilt. Eine davon ist die „Kulturregion Bergisches Land“, die sich aus den Städten Wuppertal, Remscheid, Solingen, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, dem Oberbergischen Kreis und dem Kreis Mettmann zusammensetzt.

Ab 1. März steht das Bergische also unter besonderer, unter literarischer Beobachtung. Wie es sich für einen Regionenschreiber gehört, wird Strasser vom Neandertal aus Ausflüge unternehmen, um „mit interessanten Bewohnern“ ins Gespräch zu kommen. Die Region will er über Menschen erschließen: junge und alte, Zufallsbekanntschaften und Zugeführte, die er befragt und eventuell auch portraitiert, aber stets mit dichterischer Freiheit. Sollte man zu den Auserwählten gehören, kann man seinen Namen nennen, muss es aber nicht.

Im Bergischen hat Strasser viel zu entdecken. Nur einmal sei er bislang zum Wandern dagewesen, habe sich dabei aber auf „die schöne Natur“ konzentriert und weniger die Städte wahrgenommen. Mit viel Muße will er bald auch in den hiesigen Cafés sitzen, dort „versinken und wieder auftauchen“, Gespräche aufnehmen, abtippen und abwägen, was davon zu literarischer Verarbeitung taugt.

Ein geübter Beobachter und Schreiber ist der gebürtige Münchner, der seit acht Jahren in Köln zuhause ist, allemal. Nach seinem Studium (kreatives Schreiben, was sonst) in Hildesheim war er für verschiedene Film- und Fernsehproduktionsfirmen als Geschichten-Entwickler tätig. Heute schlägt er sich als freier Autor und Literaturvermittler durch, gestaltet Lesereihen und Workshops, moderiert und leitet Schreibseminare für Autoren, unter anderem drei Jahre lang im Auftrag des Literaturhauses seiner Wahlheimat Köln.

Ein Buch hat er auch schon geschrieben, es heißt „Hasenmeister“ und verquickt seine bevorzugten Themen, klassische Musik und Medizin. Mit einem Co-Autor hat er zudem ein Hörspiel verfasst, „Der V-Komplex“, und arbeitet derzeit an seinem zweiten Buch, das sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Nicht ausgeschlossen, dass er dafür auch im Bergischen Stoff findet.