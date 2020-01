Behinderungen auch in Mettmann : Regiobahn richtet Schienenersatzverkehr ein

Mettmann (arue) Die Regiobahn macht darauf aufmerksam, dass es von Mittwoch, 29. Januar, bis Freitag, 31. Januar, eine Streckensperrung geben wird. Grund sind Arbeiten im Bereich Neuss Hbf. Zwischen 17.20 Uhr ab Kaarster See und 18.03 Uhr ab Neuss Hbf am Mittwoch bis Freitag, 20.45 Uhr, übernehmen deshalb Busse den Betrieb zwischen Kaarster See und Neuss Hbf.

Das teilt das in Mettmann ansässige Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung mit.

Zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf Hbf verkehrt die Regiobahn S28 nach dem Sonderfahrplan „Großbaustelle Bilk“, und zwar ab Freitag, 31. Januar, 20.04 Uhr. Der Umstieg zwischen dem Schienenersatzverkehr und der S28 erfolgt am Bahnhof Neuss. Die Busse des Schienenersatzverkehrs stehen am Theodor-Heuss-Platz für die Kunden bereit. Folgende Stationen der Regiobahn sind betroffen: Kaarster See, für sie gibt es die Haltestelle P+R-Platz. Kaarster Bahnhof, für sie gibt es eine Ersatzhaltestelle am Kaarster Bahnhof. Kaarst Mitte/Holzbüttgen, dafür richtet die Regiobahn eine Ersatzhaltestelle „Am Pfarrzentrum“ ein. Statt Ikea Kaarst wird eine Ersatzhaltestelle am Bruchweg eingerichtet. Und für Neuss Hbf gibt es eine Ersatzhaltestelle am Ausgang Theodor-Heuss-Platz.

Die Regiobahn informiert auch via App über Fahrplanänderungen und Ausfälle. Sie kann heruntergeladen werden unter www.meine-fahrplan-app.de. Weitere Baumaßnahmen sind außerdem nachzulesen unter www.regio-bahn.de/aktuelles/baumassnahmen. Nachfragen können auch unter Telefon 02104 3050 gestellt werden.

(arue)