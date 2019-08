Reisen bildet : Mettmanner verbringt als Au-pair ein Jahr in Australien

Mettmann Cornelius Reh hat viele Eindrücke des faszinierenden Landes gesammelt, beobachtete Stachelrochen und Meeresschildkröten, genoss die Atmosphäre im brodelnden Sydney.

Was ihm nicht so richtig gefallen hatte, war der Umstand, das Weihnachtsfest bei 35 Grad Außentemperatur zu verbringen – während des europäischen Winters ist in Australien Sommer. Da kam doch ein wenig Wehmut auf und die Erinnerungen an heimatliche Weihnacht, mit Musik und Familie. Doch was folgte, vertrieb jede Melancholie: Seine drei „Kinder“ gingen für zweieinhalb Wochen in ein Segelcamp, und er unternahm eine großartige Reise durch Neuseeland. Dieses Abenteuer schildert er mit großer Begeisterung: „Neuseeland ist total anders als Australien. Hier gibt es hohe, schneebedeckte Berge, unglaubliche Wälder, die Meeresbuchten. Einfach grandios.“ Und dann gab es ein Wiedersehen mit den Eltern. Gemeinsam erkundeten sie das Land zwischen Sydney und Melbourne, waren fasziniert von Schlangen und Krokodilen, schnorchelte mit Meeresschildkröten, Mantarochen und – wenn auch in respektabler Entfernung – mit Haien am Great Barrier Reef. Mit Pythons und Riesenspinnen waren sie quasi auf du und du. Doch selbst diese Erlebnisse waren noch zu toppen: Ihn erwartete eine geführte Tour quer durch das Outback, die riesige Wüste in Zentralaustralien. Nachts wurde unterm Sternenzelt geschlafen, morgens wurde er von einem Känguru geweckt – eine atemberaubende Tour, in der aber auch Probleme aufgedeckt wurden: „Die Spannungen zwischen den Ureinwohnern des Kontinents, den so genannten Aborigines, und den weißen Siedlern sind noch immer vorhanden, obwohl die Politik sehr auf Ausgleich bedacht ist“, berichtet der 19-Jährige nachdenklich.