Ärger um Verkehrsplanung in Mettmann : Wählergemeinschaft will Honorar für Gutachten kürzen

Wählergemeinschaft will Honorar für Gutachten kürzen

Ärger um Verkehrsplanung in Mettmann

Hans Günther Kampen, Fraktionsvorsitzender der UBWG, kritisiert das Gutachten zum Verkehrskonzept in Mettmann. Es verfehle seine eigenen Ziele. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Weil es inhaltliche und handwerkliche Mängel hat, ist aus Sicht der UBWG das Gutachten zur Verkehrsentwicklungsplanung in Mettmann sein Geld nicht wert.

(arue) Die Unabhängige Bürger-Wähler-Gemeinschaft Mettmann (UBWG) will das Honorar des Gutachters für das Verkehrskonzept kürzen lassen. Einen entsprechenden für den nächsten Verkehrsausschuss am 11. September legt Fraktionsvorsitzender Hans Günther Kampen jetzt vor. Er will von der Stadtverwaltung geprüft wissen, „ob eine Revision des Gutachtens durchsetzbar ist oder ob der Umfang des Gutachterhonorars gekürzt werden kann“.