Neu an der Florastraße in Mettmann : Neuer Filialleiter bei der Sparkasse

Mettmann Christoph Kuhrau folgt auf Waltraut Kentrat, die 47 Jahre lang bei der Kreissparkasse arbeitete und sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet.

Christoph Kuhrau ist neuer Leiter der Kreissparkassenfiliale in der Florastraße. Der 38-jährige Sparkassen-Betriebswirt löst Waltraud Kentrat ab, die nach 15-jähriger Leitung der Filiale in den Ruhestand geht. Thomas Döring, Filialdirektor der Kreissparkasse in Mettmann, bedankte sich für Kentrats Einsatz, der am 1. August 1972 mit einer Lehre bei dem Institut begann. „Wer so lange wie Frau Kentrat in unserem Hause tätig war, hinterlässt bei der Kundschaft sowie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine große Lücke“, sagte Döring. „Umso glücklicher sind wir, mit Herrn Kuhrau einen geradezu idealen Nachfolger gefunden zu haben.“ Seit Abschluss seiner Ausbildung 2004 war Kuhrau in der Beratung von Privatkunden tätig und kennt das Geschäft außerordentlich gut. Zuletzt war Kuhrau stellvertretender Marktbereichsleiter in der Düsseldorfer Hauptstelle. „Ich freue mich sehr auf meine Kunden, aber auch auf das Team in der Florastraße“, sagt der neue Filialleiter.