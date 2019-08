Fußball : 1. FCW verlegt Spiel auf 3. Oktober

WÜLFRATH Nach dem klaren 6:2-Erfolg im Derby gegen die SSVg Heiligenhaus zum Auftakt der neuen Saison hätte Fußball-Bezirksligist 1. FC Wülfrrath am Mittwochabend beim DV Solingen gerne nachgelegt. Doch der zweite Teil der geplanten englischen Woche fällt flach, wie Michael Massenberg am Rande der Partie gegen die SSVg Heiligenhaus mitteilte.

„In Solingen wird um Punkt 21 Uhr das Flutlicht seitens der Stadt ausgeschaltet. Daher ist die Austragung einer Abendbegegnung im Amateurfußball in Solingen kaum möglich“, lautete die etwas merkwürdige Begründung des FCW-Vorsitzenden. Beide Vereine einigten sich deshalb in Abstimmung mit dem Fuballverband darauf, das Spiel auf den Feiertag (Tag der deutschen Einheit) am 3. Oktober zu verlegen. Anpfiff ist dann um 15 Uhr.