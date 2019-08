Gesundheit : Patienteninformation: Wenn das obere Sprunggelenk schmerzt

Gut zu Fuß: John Göddertz ist Leiter der Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie der Fachklinik 360 in Ratingen. Foto: RP/Fachklinik 369 Grad

Fußspezialist John Göddertz informiert am 22. August in der 360 Grad Klinik an der Rosenstraße in Ratingen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

(RP) Das Sprunggelenk ist das am stärksten belastete Gelenk unseres Körpers. Beim Gehen oder Laufen muss es das Vier- bis Fünffache des Körpergewichts tragen. Wenn Schmerzen oder Einschränkungen im oberen Sprunggelenk auftauchen, kann diese starke Belastung des Gelenks eine Ursache sein.

Häufiger noch führen aber vorherige Verletzungen wie Brüche oder Bänderverletzungen dazu, dass die schützende Knorpelschicht des Gelenks abnutzt. „Schmerzen im oberen Sprunggelenk stellen einen Schwerpunkt in unserer alltäglichen fußchirurgischen Sprechstunde dar“, berichtet John Göddertz, der Leiter des Departments Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie an der Fachklinik 360°. Aus diesem Grund macht er die Verschleißerkrankungen des oberen Sprunggelenks und die Möglichkeiten der konservativen und operativen Behandlung zum Thema seines nächsten Patientennachmittags.

Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 22. August, im Vortragsraum der Fachklinik 360° („Altes Labor“) an der Rosenstraße in Ratingen statt. Beginn ist 17 Uhr, Anmeldungen werden bis zum gleichen Tag, 12 Uhr, entgegengenommen. Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es per E-Mail unter veranstaltungen@med360grad.de oder telefonisch unter 0234 3256-506. Um möglichst verbindliche Anmeldung wird gebeten.

In welcher Form Verschleißerkrankungen des oberen Sprunggelenks behandelt werden können, hängt maßgeblich vom Fortschreiten der Arthrose ab. Im Frühstadium kommen konservative, also nicht-operative, und minimal-invasive Therapiemethoden zur Anwendung. Sollten die nicht ausreichen oder die Ausprägungsformen zu stark sein, stehen moderne Operationstechniken zur Verfügung. Nach welchen Kriterien die Entscheidung zu einer Operation getroffen wird, erklärt John Göddertz in seinem Vortrag. Anschließend nimmt er sich Zeit, um weitere Fragen zu beantworten.