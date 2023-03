Kriminalität in Mettmann Unbekannte erbeuten Zigaretten und Bargeld

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat in der Nacht zu Dienstag beziehungsweise am Dienstag in den frühen Morgenstunden ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des Automaten gemacht und kann Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen geben? Die Polizei in Mettmann ist jederzeit unter der Telefonnummer 02104 9826250 erreichbar.