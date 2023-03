Leuchtende Kinderaugen in Wülfrath „Kids on Tour“ schwebten ins Wuppertaler Rex-Filmtheater

Im Foyer stand dann erst einmal die Versorgung mit wahlweise Nachos oder Popcorn und Getränken an. Die Klassiker gehören schließlich zu einem richtigen Kinobesuch dazu. Damit ausgestattet nahmen alle im Kinosaal Platz und ließen sich von den drei Fragezeichen unterhalten. In ausgelassener Stimmung ging es dann mit der Schwebebahn zurück zum Ausgangsbahnhof Vohwinkel und den dort wartenden Eltern, berichtet Peter Klückmann vom Verein „Kids on Tour“.