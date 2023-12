Zeugensuche in Moers Auto bei Zigarettenautomatsprengung beschädigt

Mitten in der Nacht hörte ein Zeuge einen lauten Knall und verständigte die Polizei. Was die Beamten an der Neißestraße in Moers vorfanden.

15.12.2023 , 10:59 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Freitag hat ein aufmerksamer Zeuge gegen 2.45 Uhr eine Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Neißestraße gemeldet. Wie mitgeteilt wird, war der Zeuge auf einen lauten Knall aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Vor Ort konnte nur noch der stark beschädigte Zigarettenautomat vorgefunden werden. Durch die Sprengung beschädigten umherfliegende Teile des Automaten ein geparktes Auto. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum dem oder den Tätern geben können oder die andere verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 entgegen.

(juha)