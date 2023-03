Einfallsreichtum aus Erkrath Gaumenfreuden vom Teller und aus der Box

Ein weiteres Angebot, das Ingo Hopmann bereits seit 15 Jahren im Winter anbietet, wurde stark ausgebaut – Menü-Boxen. „Wir haben immer eine Gänsebox-to-go im November und für Weihnachten angeboten“, erzählt er. „Im Lockdown haben wir für jeden Feiertag Boxen entwickelt.“ Ob Muttertag, Vatertag, Ostern oder Pfingsten – zu jedem Feiertag gab es die Boxen, in denen ein vorbereitetes Vier-Gänge-Menü ausgegeben wurde, mit Anleitung zur Zubereitung. „Auch Kochlegastheniker können das“, versichert Hopmann. Durch diese Angebote konnte das Restaurant sogar neue Gäste generieren – „junge Eltern, die sich am Wochenende ein gutes Essen gönnen wollen“, sagt Ingo Hopmann. So ist seine „Olive“ präsent geblieben. Noch heute bietet Hopmann eine wöchentlich wechselnde Take-Away-Karte und Menü-Boxen an. „Auch wenn Corona vorbei ist, gibt es immer noch Leute, die nicht mehr so oft oder gar nicht mehr ins Restaurant gehen“, weiß er. „Da steigen wir ein mit Take-Away und den Boxen.“ Nach der gemeisterten Pandemie-Krise ist Hopmann nun mitten in der Energie- und Inflationskrise. „Wir schauen, wo wir einsparen können, Synergien nutzen“, sagt Ingo Hopmann. Obwohl die Gäste Verständnis haben für gestiegene Preise, möchte Hopmann nicht alles an seine Gäste weitergeben.