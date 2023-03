Laienspiel in Erkrath Mit Theater-Frauen hinter schwedischen Gardinen

In einem Aufenthaltsraum sind die „Mordsfrauen“ zusammengepfercht und liefern zunächst eine unterhaltsame Show voller Situationskomik, begleitet von gelegentlich rüden Streitereien. Die tyrannische „Mar-Gott“ etwa lässt keine Gelegenheit aus, um zu zeigen, wer im Knast das Sagen hat. Die ehemalige Telefon-Sexpertin Moni hat eine spitze Zunge und ein Faible für erotische Herbstdekoration. Erika spricht nur in der dritten Person über sich und erscheint etwas schlicht, Paula hat einen Putzfimmel und in stressigen Situationen zwanghaften Juckreiz. Die gottesfürchtige Schwester Fernande ist neu in der Anstalt und hofft auf Freundschaft.