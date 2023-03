Umweltfreundliches Fahren in Wülfrath E-Ladeinfrastruktur in der Stadt wächst

Bisher musste Bürgermeister Rainer Ritsche sein Hybrid-Auto zwar noch nie an einer öffentlichen Ladesäule mit Strom auftanken. Sollte das aber doch einmal der Fall sein, hat er ab sofort an vier weiteren Standorten in Wülfrath die Möglichkeit dazu. An diesem Dienstag wurde die neue Ladesäule auf dem Parkplatz Am Diek offiziell in Betrieb genommen. Weitere E-Ladesäulen stehen in der Straße Zur Loev, am Wanderparkplatz Hammerstein und auf dem Parkplatz an der Fliehte.