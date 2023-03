Osterfeuer geplant Bürgerverein Flandersbach verjüngt sich

Das Leben in Flandersbach wird wesentlich durch den Bürgerverein geprägt. Viele Veranstaltungen werden in der Ortschaft von den Vereinsmitgliedern organisiert. Und die werden immer jünger, zur Freude vom Vorsitzenden Dirk Klüser. Fast 300 Mitglieder zählt der Bürgerverein inzwischen, kann sich in 2023 schon über 13 Neuanträge freuen. „Wir sind im Schnitt deutlich unter 60 Jahren und haben auch einen jungen Vorstand“, erklärt Klüser im Gespräch mit der RP.