Engagement der Aulen Die guten Geister von Mettmann

Stadtführung Mettmann ist eine dieser Perlen, bei denen sich das genauere Hingucken lohnt – wenn man weiß, wo Hingucker sind. Anita Schäfer, stellvertretende Vorsitzende der Bürger- und Heimatvereinigung, ist eine solche Kennerin. Wo sind Reste der alten Stadtmauer, wo standen die Stadttore und wieso gab es in Mettmann einen Königshof? Diese und weitere Fragen zur Stadtgeschichte werden beim Rundgang durch Straßen und Gassen direkt vor Ort beantwortet. Nächster Termin ist am Samstag, 1. April, 13 Uhr, Treffpunkt ist auf dem Königshofplatz an der Treppe zum Lavalplatz. Vor dort aus geht es in die Fußgängerzone und vorbei an vielen Baudenkmälern und geschichtsträchtigen Orten der Mettmanner Mitte in die historische Oberstadt hinauf.