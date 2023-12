Bargeld und Wertgegenstände geklaut Polizei meldet zwei Einrbüche in Neuss

In der Zeit zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, wurde auf der Parisstraße im Stadtteil Erfttal in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kletterten Unbekannte auf das Dach der Terrasse und gelangten so an ein Zimmer im Obergeschoss. Dort entfernten sie eine Fensterscheibe und erlangten Zugang zum Haus. Im Keller des Hauses brachen die Täter einen Tresor aus einer Mauer heraus und entwendeten diesen.