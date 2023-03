Neue Wege in Mettmann Team ersetzt Vorstandsspitze der Kolping-Familie

In seinem umfassenden Rechenschaftsbericht ging Meiswinkel auf die schwierige Zeit der Pandemie ein, die die Aktivitäten der Kolpingfamilie gelähmt habe. Trotzdem sei es gelungen, durch die Initiative verschiedener Mitglieder die Himmelfahrtswanderung, das Pfarrfamilienfest an Fronleichnam, das Heimatfest sowie die neue Reihe „Walk und Talk“ durchzuführen. Weiterhin gepflegt wurden die Beziehungen zum Friendshiphome in Malina und das neue Projekt in Puerto Princesa wurde vorgestellt. Am 27. August wird in St. Thomas Morus ein Benefizkonzert des hom-Chores zugunsten der Projekte in Manila stattfinden. Eine Erinnerungstafel von Kaplan Johannes Flintrop sei aus Anlass zu dessen 80. Todestages von ihrem Schattendasein in der Turmkapelle befreit worden und hat ihren neuen Standort am Marienaltar in St. Lambertus gefunden.