Mettmann : Polizei rät: Schulweg schon jetzt mit den Kindern üben

Mettmann Für rund 4300 Kinder im Kreis Mettmann beginnt nach den Sommerferien die Schulzeit – Mitte August werden sie erstmals die Schule besuchen. Die Polizei rät daher allen Eltern: Jetzt ist die Zeit, um noch einmal intensiv und wiederholt mit Ihren Kindern den sicheren Schulweg zu üben. Wie das geht, weiß Verkehrssicherheitsberaterin Ilka Steffens von der Kreispolizeibehörde Mettmann, die das mit einigen Kindern bereits einübte.

Wichtig ist, dass der kürzeste Schulweg nicht unbedingt der sicherste ist: „Erstellen sie mit ihrem Kind zusammen einen kindgerechten Schulweg. Das Kind sollte stärker befahrene Straßen nur äußerst selten und bevorzugt an Querungshilfen wie Ampeln, Zebrastreifen oder Mittelinseln überqueren“, appelliert Ilka Steffens an die Eltern. „Erklären sie ihren Kindern, dass sie möglichst nur auf dem Bürgersteig gehen sollen. Diesen teilen sie auf in die so genannte Kinder- sowie die so genannte Straßenseite. Die Kinder können sich leicht merken, dass sie nur auf den Kinderseiten, also nahe der Häuser, gehen sollen.“