Mettmann/Erkrath : Spannende Erlebnisse im Museum

Jung-Forscher schauen sich in der Steinzeitwerkstatt echte Mammutknochen an, so wie hier bei einer früheren Aktion. Foto: Neanderthal Museum

Mettmann/Erkrath Das Neanderthal Museum ermöglicht Kindern ein Sommerferienprogramm. Die Kinder können einzelne Tage oder sogar eine ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden den ganzen Tag von einem Pädagogen begleitet.

In den Sommerferien können kleine Abenteurer und Entdeckerinnen eine spannende Zeit im Neandertal erleben. Das Neanderthal Museum bietet eine ganztägige Ferienbetreuung für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren an. Die Kinder können einzelne Tage oder sogar eine ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden den ganzen Tag von einem Pädagogen begleitet. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto.

Der Montag ist dem Thema „Steinzeit“ gewidmet: Die Kinder sind ganz alleine im Museum, denn eigentlich hat das Museum montags geschlossen. Sie schminken und tätowieren sich wie die Menschen in der Steinzeit. Im Anschluss jagen sie mit der Speerschleuder und basteln ihr eigenes Steinzeitmesser.

Der Dienstag hat das Motto „Im Wald“: Die kleinen Abenteurer machen eine Schnitzeljagd im Wald, lesen Fährten, sammeln Nüsse und Naturmaterialien. Danach basteln sie aus den gesammelten Materialien Körbe oder Traumfänger. Am Nachmittag wird gemeinsam coole Steinzeitmusik gemacht.

Der Mittwoch steht unter dem Motto „Tiere“. Die Jung-Forscher schauen sich in der Steinzeitwerkstatt echte Mammutknochen an und erforschen weitere Knochen und Felle. Dann fertigen sie aus Ton eiszeitliche Tiere an. Am Nachmittag besuchen die Kinder die Tiere des eiszeitlichen Wildgeheges.

Am Donnerstag erfahren die Kinder alles über Römer und Gladiatoren. Die Entdecker besuchen die Sonderausstellung „Gladiatoren – Helden der Arena“. Dort verkleiden sie sich als Gladiatoren und machen einen Stop-Motion-Film. Im Anschluss basteln sie einen coolen Lorbeerkranz. Danach gehen die Kids in die Steinzeitwerkstatt und fertigen ein eigenes römisches Mosaik an.

Jeden Freitag ist Überraschungstag. Nur so viel sei verraten: Die Kinder werden spannende Abenteuer erleben und natürlich auch wieder etwas Tolles basteln. Für ein Mittagessen ist jeden Tag gesorgt. Kleine Snacks und Getränke sowie einen Mund-Nasen-Schutz, wetterfeste Kleidung und Schuhe soll jedes Kind selbst mitbringen. Tipp: Beim Kauf von 5 Tickets pro Kind gibt es als Geschenk einen Schlüsselanhänger mit der plüschigen Mammutdame Tinka.

Termine: 29. Juni bis 3. Juli, 13. Juli bis 17. Juli, 27. Juli bis 31. Juli, 3. August bis 7. August in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Zielgruppe sind Kinder zwischen 6 und 9 Jahren. Max. 8 Kinder.