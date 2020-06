Naturfreibad in Mettmann wieder geöffnet : Bahn frei für erfrischenden Badespaß

Mettmann Seit Freitag hat das Naturfreibad in Mettmann nach der corona-bedingten Schließung wieder geöffnet. Mehr als 400 Mettmanner nutzten die Gelegenheit – und freuten sich über freie Plätze auf den Liegewiesen.

Für Leonie (9) und ihre zwei Jahre jüngere Schwester, die mit Oma Yvonne Moron direkt nach der letzten Schulstunde ins Bad gekommen sind, steht fest: „Das ist das beste Freibad überhaupt“. Und ihre Oma ergänzt: „Es könnte gern immer so leer sein. Da kann man alles noch mehr genießen.“ Dagegen hätten auch Janine Wilker, die mit Melina Kalthoff an ihrem freien Tag ins Bad gekommen ist, nichts einzuwenden. „Ich bin öfter hier und habe meine Arbeitskollegin heute einmal mit hierher genommen“, sagt die Industriekauffrau. Dass am Vortag eine Corona-Infektion in einer Mettmanner Kindertagesstätte bekannt wurde, hält die Menschen vom Badespaß nicht ab: „Ich habe davon gehört, aber das kann schließlich überall passieren“, sagt Yvonne Moron: „Wir ändern unser Freizeitverhalten nicht wegen des Verdachtsfalls.“ Gregor Unterdorf, der bis vor kurzem in der betroffenen Kita Händelstraße arbeitete, gibt sich nachdenklich: „Das kann für niemanden eine Überraschung sein, dass bei 180 Kindern, die in der Kita betreut werden, irgendwann ein Verdacht auftreten würde.“ Der Erzieher werde im kommenden Monat seine Arbeit „in einer kleinen, schnuckeligen Kita in Ratingen“ beginnen.