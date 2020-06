Heinrich-Heine-Gymnasium : Die etwas andere Abiturfeier

Mettmann Mit viel Phantasie und gutem Willen ist es am Heinrich-Heine-Gymnasium gelungen, die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2020 in einem gelungenen Festakt stilvoll zu verabschieden.

Die Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums coronamäßig eingerichtet, auf Abstand, jeder Schüler durfte nur von den Eltern begleitet werden, beim Betreten des Saales mit Masken geschützt – das wird in die Annalen eingehen. Corona hat das gesellschaftliche Leben ziemlich fest im Griff – es gab keinen Abikick, keinen Abikicktanz, nicht den berühmt-berüchtigten letzten Schultag und schon gar keinen Abiball, wie Eva Speck und Jan Grapenthin in ihrer bemerkenswerten Ansprache der Stufensprecher auflisteten.

Doch zunächst begrüßten die Stufenleiter Oliver Titze und Felix Freitag die lieben Staatsbürger und forderten sie auf, die innere und äußere Freiheit und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. „Bleiben Sie wachsam in diesen äußerst spannenden Zeiten.“ Eine Dia-Show rief die Zeiten der Einschulung zurück ins Gedächtnis, wie die damals kleinen Sextaner teils schüchtern, teils keck in die Kamera blickten, nach und nach heranwuchsen – immer wieder begleitet von freudigem Erkennen und Lachen. Auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann sprach ein Grußwort und ermunterte die jungen Leute, das Rüstzeug, das ihnen die Schule mitgegeben hat, richtig einzusetzen und auch aus evtl. Niederlagen Lehren zu ziehen.

Dann wohl einer der Höhepunkte der Feier: Die Rede der Stufensprecher – voller Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Zeit am HHG, die Klassenfahrten mit all ihren Höhen und Tiefen. Wie Jan Grapenthin sagte: „Man kann nicht alle Momente und lustigen Erinnerungen aufzählen, denn das wäre wohl ein abendfüllendes Programm – wie unser Geschichtslehrer auch unsere Hausaufgaben nannte“. Und Eva Speck ergänzte: „Wir hatten einen ziemlich guten Start. Wir sollten nur nicht vergessen, immer dankbar zu sein und nichts als selbstverständlich zu betrachten.“ Ein herzlicher Dank der Beiden schloss sich an: an Lehrer, Eltern, Mitschüler und all die helfenden Hände, die ein Schulleben heute erst möglich machen.