Mettmann : Corona in Kita: Testergebnisse sind alle negativ

Mettmann Die nun vorliegenden Testergebnisse aus der Mettmanner Kita Händelstraße sind alle negativ. Das hat das Presseamt der Kreisstadt am Samstag mitgeteilt.

Nachdem am vergangenen Donnerstag ein nachgewiesener Coronafall in der Gruppe der Mettmanner Kindertagesstätte an der Händelstraße aufgetreten war, wurde von den zuständigen Behörden des Kreises und der Stadt Mettmann alles in die Wege geleitet, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden. So wurden am Freitag die Kinder und Erzieherinnen der betroffenen Gruppe getestet. Die nun vorliegenden Testergebnisse sind alle negativ. Das hat das Presseamt der Stadt Mettmann am Samstag mitgeteilt. „Das ist eine erfreuliche Nachricht“, heißt es beim Kreis im Gespräch mit unserer Redaktion.