Mettmann : Massentest bei Zerlegebetrieb: ein Infizierter

Mettmann Abstriche werden durch den Kreis Mettmann angeordnet. Im EVK Mettmann kann man als Nicht-Patient keinen freiwilligen oder vorsorglichen Abstrich erhalten, das EVK Mettmann streicht ausschließlich stationäre oder notfallmäßige Patienten mit eindeutigen Symptomen gemäß RKI Empfehlungen ab.

(arue) Angesichts des Corona-Lockdowns in Gütersloh hat auch das Gesundheitsamt des Kreises Mettmann reagiert. Wie die Sprecherin Daniela Hitzemann auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden Anfang der Woche 216 Mitarbeiter des Fleischzerlege-Betriebes Vion in Hilden getestet. Die Ergebnisse liegen seit Mittwoch, 24. Juni, vor: Nur ein Test fiel positiv aus. Dabei handele es sich um einen regulär angestellten Mitarbeiter des Unternehmens. Der Kreis habe die Corona-Testkapazitäten nicht heruntergefahren, führt Hitzemann weiter aus. „Die Kapazitäten sind noch vorhanden und werden nur nicht in Anspruch genommen. Wir können sie jederzeit wieder hochfahren. Wir wissen nicht, ob und wann eine zweite Welle kommt. Dann wieder bei null anzufangen, wäre nicht sinnvoll.“ Urlaubern, die zur Sicherheit vor Einreise in ein Urlaubsland das Ergebnis eines Corona-Tests mit sich führen wollen, wird der Besuch des Hausarztes empfohlen. Als Nicht-Patient können freiwillige Abstriche nicht im Krankenhaus genommen werden, wie Hannah Lohmann, Pressesprecherin des EVK Mettmann, auf RP-Nachfrage mitteilt.