Masterplan Neandertal : Steinzeitspielplatz ist eröffnet

Mettmann Pünktlich vor den Sommerferien ist ein Detail des Masterplans, der Abenteuerspielplatz vis-a-vis des Museums, erledigt. Die Ertüchtigung des Radwegs sowie eine entspanntere Parksituation im Neandertal sollen zeitnah erfolgen.

An der Schnittstelle der Städte Erkrath und Mettmann in der Mitte des Neanderlands ist jetzt der Steinzeitspielplatz eröffnet worden. „Das zentrale Ziel des Masterplans haben wir erreicht“, freute sich Landrat Thomas Hendele über „ein wichtiges Detail“ – zwei weitere markante Aufgaben sind mit einer guten Lösung für die Parkplatzsituation und einer Entschärfung der Verkehrsführung an der Einmündung der L 403 noch zu bewältigen.