Einsatz in Mettmann : Polizei legt durchrosteten Abschleppwagen still

Polizei legt durchrosteten Abschleppwagen still

Einsatz in Mettmann

Mettmann Ein Abschleppwagen wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen – ausgerechnet vor dem Hauptgebäude der Kreispolizei Mettmann. Der Lkw war zum Teil völlig durchrostet und unsachgemäß verschweißt.

Am Mittwoch, 24. Juni, hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann einen völlig maroden Abschleppwagen aus dem Verkehr gezogen – und das ausgerechnet direkt vor dem Hauptgebäude der Kreispolizei an der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Mettmann-Zentrum.