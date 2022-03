Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Mettmann : Die nächste Turnhalle ist bezugsfertig

Die Notunterkunft in der Sporthalle des Gymnasiums Wülfrath, hier bei einem Termin mit Vertretern von Stadt, DRK und Land, ist betriebsbereit. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath/Mettmann Die Sporthalle des Wülfrather Gymnasiums ist betriebsbereit als Notunterkunft. Auch der Kreis bereitet sich vor. Wie 2015 soll die Turnhalle des Berufskollegs Mettmann umgerüstet werden.

Die Kommunen wollen auf den möglichen Flüchtlingsstrom aus der Ukraine vorbereitet sein; auch wenn noch völlig unklar ist, wie viele Menschen kommen. Nachdem Mettmann in der vergangenen Woche die Gymnastikhalle am Konrad-Heresbach-Gymnasium als Notunterkunft hergerichtet hat, hat nun Wülfrath nachgezogen. Seit Montag ist alles in der Sporthalle des Gymnasiums an der Kastanienallee vorbereitet: Bauzäune trennen, mit weißem Stoff versehen, die 15 Schlafkabinen. Aktuell sind sie mit je drei Betten versehen, können auf den Bedarf der Familien angepasst werden. Kinderbetten stehen ebenso bereit. Es fehlen noch Stoffvorhänge, die etwas Privatsphäre bieten sollen. Neue Kopfkissen, Bettdecken und Bettwäsche liegen noch verpackt auf den Matratzen. „Wir haben die Betten extra noch nicht bezogen“, betont Michaele Berster, Sozialdezernentin der Stadt. Sie hofft, es gebe den Menschen ein besseres Gefühl bei der Ankunft in der Notunterkunft, wenn sie sehen, dass alles neu ist.

Aktuell ist die Halle auf 45 Plätze ausgerichtet. Die Personenanzahl könnte bei Bedarf erhöht werden. Während der Fluchtbewegung im Jahr 2015 lag die Kapazität bei bis zu 150 Personen. „Im Vergleich zu 2015 sind es jetzt aber nicht alleinstehende Männer, sondern überwiegend Familien, Frauen mit Kindern, die wir erwarten“, erklärt Bürgermeister Rainer Ritsche. Deshalb sei rund ein Drittel der Sporthalle als Aufenthaltsraum angelegt.

Info Unübersichtliche Lage bei den Flüchtlingszahlen Zahlen Aktuell sind 80 Personen aus der Ukraine in Wülfrath registriert. Die Stadt vermutet aber eine gewisse Dunkelziffer. Acht Familien seien bisher an die Stadt mit der Bitte um eine Unterkunft herangetreten. Hilfe Sollten Sachspenden benötigt werden, wird dies über die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz bekannt gegeben.

Eine der Geräteboxen dient als Essenausgabestelle. Die Versorgung wird durch das Deutsche Rote Kreuz Wülfrath übernommen. Im oberen Bereich stehen zwei Convectomaten, in dem Speisen aufgewärmt werden. Zudem gibt es eine Industriespülmaschine, vier Waschmaschinen, vier Trockner. Auch WLAN soll es in der Halle geben. „Das ist ganz wichtig, damit die Menschen den Kontakt in die Ukraine halten können“, betont Mike Flohr, Sozialamtsleiter und Einrichtungsleiter für die Notunterkunft. Er betont aber auch: „Die Notunterkunft soll keine dauerhafte Bleibe sein.“

Auf 15.000 bis 20.000 Euro belaufen sich die Kosten für die Herrichtung der Halle, sagt der Bürgermeister. Einige Bettgestelle von 2015 habe man erneut nutzen können. Das meiste musste neu angeschafft werden. Was die Stadt vom Land zurückbekommt, ist unklar. „Es sind schon 1,5 Milliarden Euro dafür in den Haushalt eingestellt“, betonte der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer, CDU.

Mike Flohr rechnet damit, dass nach der Meldung an den Kreis über die Betriebsbereitschaft der Halle auch rasch die ersten Menschen kommen werden. Die rund 30 Plätze in den städtischen Unterkünften, die in der vergangenen Woche noch frei waren, sind inzwischen belegt. Etwa zehn Plätze werden als stille Reserve vorgehalten, falls Bürger bei einem Wohnungsbrand eine Unterkunft brauchen, erklärt Flohr. Die privaten Wohnangebote werden geprüft und bezugsfertig gemacht. „Den Menschen muss aber auch bewusst sein, dass das Angebot nicht nur für ein paar Tage gelten kann, sondern für einen längeren Zeitraum“, sagt Michaele Berster.

Auch der Kreis Mettmann ist aktiv geworden, hat von 2015 gelernt, dass Land und Bund auch auf Landkreise zukommen müssen. „Wir bereiten uns schon einmal darauf vor, damit wir im Falle einer Anfrage schnell reagieren können“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Vor sieben Jahren musste der Kreis binnen weniger Tage eine Notunterkunft herrichten. Die Wahl fiel damals auf die Sporthalle des Berufskollegs in Mettmann. „Diese Halle haben wir auch jetzt wieder ins Auge gefasst“, erklärt sie weiter. Allerdings hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, da vor allem Mütter mit ihren Kindern kommen. Der Kreis habe daher eine Kabinenlösung ins Auge gefasst. Pro Familie stünden nun 16 Quadratmeter zur Verfügung. Somit könnte der Kreis 152 Plätze zur Verfügung stellen.