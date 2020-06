Christliches Leben in Mettmann : Kreisdechant feiert sein 25-Jähriges

Mettmann Markus Bosbach hat in Mettmann die Neuordnung der Seelsorgebereiche voran getrieben und setzte im Gemeindeleben unter anderem bei den St. Sebastianus-Schützen und der Kolpingsfamilie wichtige Akzente.

Es sind nur wenige geladene Gäste, die zu diesem Ereignis zugelassen werden, doch die Freude ist dennoch groß: Monsignore Markus Bosbach feiert jetzt sein Priesterjubiläum: Er ist seit 25 Jahren in Amt und Würden. Bosbach war zwar nur vier Jahre als Pfarrer und Kreisdechant in Mettmann tätig, doch in dieser Zeit hat er in der katholischen Pfarrei St. Lambertus sichtbare Spuren hinterlassen. In seine Amtszeit, die von 2008 bis 2012 dauerte, fiel die von ihm besonders voran getriebene Zusammenlegung der ehemaligen Pfarreien St Lambertus, Heilige Familie und St. Thomas Morus zur fusionierten Gesamtpfarrei St. Lambertus. Die bisherigen Gemeinden und Kirchen behielten ihre bisherigen Namen. Dazu gehört auch die Gemeinde St. Judas Thaddäus in Obschwarzbach.