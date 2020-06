Badespaß in Mettmann : Naturfreibad öffnet mit Corona-Regeln

Mettmann Zu Beginn der Sommerferien öffnet das Naturfreibad. Das Wasser wurde von einem Hygiene-Institut getestet und hat laut Bürgermeister Thomas Dinkelmann eine hervorragende Qualität. Das Besondere daran: Es wird natürlich-biologisch ohne Chemie gereinigt.

(arue) Zur Öffnung des Naturfreibades am 26. Juni (die RP berichtete) gibt es wegen der Corona-Pandemie neue Regeln. Das Bad öffnet von 10 bis 14 und 15 bis 19 Uhr. Dazwischen wird es desinfiziert. Liegen und Strandkörbe werden nicht vermietet. Zugelassen sind maximal 300 Besucher je Zeitblock. Karten sind auf der städtischen Homepage unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer zu reservieren. Dies gilt auch für Kinder unter sechs Jahren, die freien Eintritt haben. Der Reservierungsnachweis muss beim Eintritt vorgezeigt werden. In Umkleiden und in Sanitärräumen besteht keine Maskenpflicht, wohl aber vor der Kasse und den Sanitärräumen, wenn es dort Warteschlangen gibt. Info unter www.mettmann.de/naturfreibad.