Mettmann : Feuerwehrschule: Städte beraten Vertrag

Mettmann Kreis Mettmann bekommt 2021 eine eigene Feuerwehrschule. Wie sie finanziert wird, handeln die kreisangehörigen Städte derzeit aus. Auf jeden Fall zahlen sie die Ausbildungskosten, die bei 19.000 Euro pro Person und Lehrgang liegen.

Alle sind sich einig, dass der Kreis Mettmann dringend eine Schule benötigt, um den gestiegenen Bedarf an Feuerwehrleuten zu decken. Denn in den vergangenen Jahren ist der Kräfte- und damit verbunden der Ausbildungsbedarf bei den Feuerwehren gestiegen. Ursache dafür sind unter anderem neue gesetzliche Vorgaben, die Umstellung auf die 48-Stunden-Woche sowie die Pensionierung der Baby-Boomer-Generation.

Bislang hat die Feuerwehr Düsseldorf auch Feuerwehrleute aus dem Kreis Mettmann ausgebildet. Doch die teilte 2019 mit, dass sie in hohem Maß eigene Leute ausbilden müsse und ab dem Jahr 2020 keine externen Ausbildungsplätze mehr anbieten könne. Das traf auch die Stadt Mettmann. Auch sie schickte angehende Feuerwehrleute gerne nach Düsseldorf, außerdem nach Duisburg, Wuppertal oder Köln. Das berichtet Mettmanns Kämmerin Veronika Traumann, die auch für die Organisation der hauptamtlichen Feuerwehr in der Kreisstadt verantwortlich ist. Städte wie Wülfrath hingegen, die keine hauptamtliche, sondern eine freiwillige Feuerwehr haben, werden zur Finanzierung der neuen Feuerwehrschule übrigens nicht herangezogen.

Daher fällte der Kreistag jetzt eine Entscheidung über die so genannte Anschubfinanzierung in Höhe von 950.000 Euro. Zwei Möglichkeiten dazu hatte eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe des Kreises heraus gearbeitet, zu der auch Kreisbrandmeister Torsten Schams gehört: „Entweder über den Kreishaushalt oder über die Lehrgangsgebühren.“ Am Montag einigte sich der Kreis auf die Finanzierung über den Kreishaushalt. Eine Lösung, die bei Veronika Traumann auf Zustimmung stößt.

In Mettmann wird sich der Rat voraussichtlich Anfang September mit dem Thema beschäftigen. Tatsächlich ist das Thema auch in Mettmann wichtig, denn auch in der Kreisstadt ist der „Arbeitsmarkt schon sehr angespannt für Feuerwehrleute“, berichtet Traumann. Bildet die Stadt Mettmann im laufenden Jahr genau zwei aus, so liege der Bedarf für das kommende Jahr bereits bei sechs – schließlich gelte es, die Stellen von Einsatzkräften zu besetzen, die aus Altersgründen ausscheiden. Auswahlgespräche laufen bereits, doch noch sei nicht sicher, ob alle Stellen besetzt werden können. Die Ausbildung zu Feuerwehrleuten dauert lediglich 18 Monate, da alle Kandidaten bereits eine berufliche Erst-Ausbildung durchlaufen haben müssen. Mögliche Bewerber können dabei beispielsweise aus dem handwerklichen als auch aus dem medizinisch-technischen Bereich kommen. Rund 19.000 Euro werden pro Jahrgang und Person für die Ausbildung an der neuen Feuerwehrschule veranschlagt.