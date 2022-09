Fitness in Mettmann : Ganz weit laufen und hoch springen

Fitness in Mettmann

Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern um den Spaß an Spiel und Bewegung: Mettmanner Kitas beim Minisportabzeichen 2022. Foto: Kreis Mettmann

KREIS METTMANN Mettmanner Kitas vermitteln beim Minisportabzeichen den Spaß an der Bewegung.

„Ist das ein Teppich?“ fragte ein Kind erstaunt nach, als es die große Kunstrasenfläche des Sportplatzes betrat. In Anlehnung an die Grundidee des Sportabzeichens erlangten jetzt in Mettmann insgesamt 115 Kinder von vier bis sechs Jahren das Minisportabzeichen.