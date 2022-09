Naturkunde für die Jüngsten in Mettmann : Kita-Kinder züchten die dicksten Kürbisse

Mettmann Kompost im Halbschatten liefert optimale Bedingungen, um einen Kürbis aus Samen zu züchten. Kleine Nachwuchsgärtner haben das beherzigt, und schwere Früchte herangezogen.

In diesem Jahr startete der Wettbewerb „Vom Kompost zum Kürbis“ zum zehnten Mal. Mehr als 4000 Kinder aus 93 Kindergärten und Schulen in allen Städten des Kreises haben Kürbissamen ausgesät und mit Begeisterung die Pflanzen gehegt und gepflegt. Unter den teilnehmenden Kitas war auch die der Awo in Mettmann . Machte im vergangenen Wettbewerb noch die Kita Rheinstraße das Rennen, schafften es die Lütten aus der Neandertalstadt diesmal nicht aufs Treppchen.

Den mit 30 Kilo schwersten Kürbis züchtete am Ende die Kita an der Volkardeyer Straße in Ratingen. Die Silbermedaille bekommen die Nachwuchsgärtner eines 22,2 Kilo schweren Gewächses in der Evangelisch Integrativen Kindertageseinrichtung am Lerchenweg in Monheim und die Kinder der Delfin-Klasse der Ogata an der GS Götscher Weg Langenfeld haben mit 18 Kilo den drittschwersten Kürbis im Kreis Mettmann geerntet.