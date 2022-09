Gesundheit in Erkrath : Aquafitness und gesunder Rücken mit TSV Hochdahl

Gesundheit in Erkrath

Erkrath Die Präventionskurse werden zu 80 Prozent von der Krankenkasse bezuschusst. Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist deshalb notwendig.

Etwas für seine Gesundheit zu tun, ist nicht nur wichtig, sondern tut auch gut, vor allem, wenn man aktiv wird, bevor es Beschwerden gibt. Dafür bietet der TSV Hochdahl im Oktober neue Präventionskurse an.

Am 27. Oktober startet der achtwöchige Aquafitness-Kursus. Start ist um 9 sowie um 10.15 Uhr. Außerdem ist die Teilnahme auch ab dem 8. November um 9 Uhr möglich. Die Kurseinheiten erfolgen im Gartenhotel Fette Henne, Schildsheider Straße 47. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Um den Rücken geht es beim Kursus „Gutes für den Rücken“. Er dauert zehn Wochen und startet einmal am 6. Oktober, 11.30 Uhr sowie am 10. Oktober um 19 Uhr. Die Einheiten werden im Fitness und Gesundheitszentrum, Sedentaler Straße 107 absolviert. Kosten: 100 Euro.