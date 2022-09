In Nettetal-Kaldenkichen : Kita Kinderreich setzt auf viel Bewegung

In Nettetal-Kaldenkichen

Nettetal-Kaldenkirchen Die Kita Kinderreich Kaldenkirchen hat vom Landessportbund NRW die Auszeichnung „Anerkannter Bewegungskindergarten“ erhalten. Sie wird vergeben, wenn eine Kindertagesstätte zusammen mit einem Sportverein ein bewegungspädagogisches Konzept erarbeitet und verfolgt.

Die Kaldenkirchener Kita mit ihrem Träger Vianobis hat sich dieses Konzept zu eigen gemacht und mit dem TV Lobberich als Kooperations- und Bildungspartner zusammengearbeitet. Gerade in Zeiten, in denen die Pandemie dafür gesorgt habe, dass Kinder noch weniger Möglichkeiten haben, Sport zu treiben und sich in ausreichendem Maß zu bewegen, sei ein solcher Schwerpunkt im Konzept einer Kita wichtig, meint Jutta Bouscheljong vom Kreissportbund (KSB) Viersen. Dabei sollen wir auch die Familien einbezogen werden, um ein Bewusstsein für den Wert ausreichender Bewegung zu schaffen. „Wir würden uns wünschen, dass alle Kitas im Kreis Viersen dieses Bewegungskonzept mit aufnehmen würden, da es für die Gesundheitsprävention sehr wichtig ist und den Kindern großen Spaß macht“, sagt KSB-Vorsitzende Angelika Feller. RP