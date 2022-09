Leben in Mettmann : Feuerwehr adoptiert ein entkräftetes Eichhörnchen

Leben in Mettmann

Neugierig die Welt erkunden: Ein Feuerwehrmann aus Mettmann päppelt zurzeit ein junges Eichhörnchen auf, das am Düsselring gefunden wurde. Foto: Feuerwehr Mettmann

Mettmann Dies war ein Einsatz mit Langzeitfolgen: Nach einem Hilferuf vom Düsselring brachte die Feuerwehr ein junges, völlig entkräftetes Eichhörnchen mit. Es wird nun von einem der Retter aufgepäppelt.

Auch das kann ein Alarmruf für die Feuerwehr Mettmann sein: verletztes Eichhörnchen am Düsselring! Da wird nicht schulterzuckend darüber hinweg gegangen – am Freitagnachmittag setzten sich Retter in Bewegung.