Aktion in Neuss : Kita-Kinder gestalten Gehwege zu Spielwegen um

Neuss Kreativ und farbenfroh: Neusser Kita-Kinder haben in den vergangenen Tagen die Gehwege vor ihren Kindertagesstätten zum Spielweg gestaltet. Die Aktion fand im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. So sehen Kinder ihre Stadt.

Aus tristen, grauen Bürgersteigen wurden bunte Spielwege. Die Kinder können jetzt von einem bunten Elefantenfuß zum nächsten springen oder von Kreis zu Kreis hüpfen. An anderer Stelle können sie Sternen folgen, die in Schlangenlinien verbunden sind. Wie genau sie die mit Kreidefarbe aufgesprühten Spiele nutzen, bleibt ihnen und ihrer Fantasie überlassen. Das teilt die Stadt mit. Teilnehmende Kindergärten waren die katholische Kindertagesstätte St. Cyriakus in Grimlinghausen, das Familienzentrum Am Baldhof, die Kindertagesstätte Weberstraße 88 in der Pomona und die Familienzentren und Kitas des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Allerheiligen (Kita Wurzelzwerge), Erfttal und Schlicherum.