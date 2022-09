Freizeit in Mettmann : Laufgruppe gegen die Depression

Freizeit in Mettmann

Runter vom Sofa und rein in den Stadtwald: (von links) Oliver Neumann mit Jasmin und Toni. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Klassische Therapien gegen Depressionen können durch Laufen nicht ersetzt werden. Doch regelmäßige Bewegung hilft – das ist erwiesen. Oliver Neumann organisiert „Laufen gegen Depressionen“, dienstags ab dem S-Bahnhof Stadtwald.

„Bei uns wird viel gelacht“, sagt Oliver Neumann. Denn ihm ist der positive Ansatz wichtig. In Mettmann versucht Neumann gerade, eine ganz besondere Sportgruppe auf die Beine zu stellen. „Laufen gegen Depression – that’s for ME“ hat er seine Idee genannt. Regelmäßig sollen sich im Stadtwald Menschen treffen, die unter Depressionen leiden, um miteinander eine Runde zu drehen. Als Gruppe, aber ohne Zwang und jeder in seinem Tempo.