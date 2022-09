Vortrag in Wülfrath : Warum sich eine Familie in Afghanistan engagiert

Dr. Reinhard Erös berichtet über Hilfe in Afghanistan. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Wülfrath Der Trägerverein des Niederbergischen Museums hat den Initiator der Kinderhilfe Afghanistan für einen Vortrag zum Projekt eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über 30 Jahre schon trotzt die Kinderhilfe Afghanistan nun schon den wechselnden Bedingungen in dem Land. Es ist gelungen, dort in den Wirren von Krieg, Besetzung und Umstürzung Kindergärten, Schulen oder dörfliche Gemeinschaftseinrichtungen (etwa Solar-Kleinanlagen in Bergdörfern) zu bauen und zu betreiben.

Zurück geht das Ganze auf die private Initiative von Dr. med. Reinhard Erös und seiner Familie aus Regensburg. Über dieses soziale Engagement wird er am kommenden Mittwoch, 28. September, im Niederbergische Museum Wülfrath berichten. Er, seine Frau Annette sowie die fünf Kinder Veit, Urs Welf und die Zwillingsschwestern Cosima und Veda sind mit Herzblut für die Kinderhilfe aktiv, die 1998 ins Leben gerufen wurde.

Reinhard Erös engagiert sich bereits seit 1987 in Afghanistan. Während der sowjetischen Besatzung hatte er sich für mehrere Jahre von der Bundeswehr ohne Bezahlung beurlauben lassen und lebte mit seiner Frau und den vier kleinen Kindern bis Ende 1990 in der afghanisch-pakistanischen Grenzstadt Peschawar. Seine Frau Annette, Lehrerin von Beruf, errichtete und leitete in Peschawar die „Europäische Schule“. Aus dieser Schule entstand zehn Jahre später, noch während des Taliban-Regimes, die Friedensschule Peschwara. Nach dem Sturz der Taliban im Herbst 2001 verlagerte und konzentrierte sich die Arbeit der Kinderhilfe auf die besondere gefährdeten und gefährlichen Ostprovinzen Afghanistans.

Bis zum heutigen Tag hat diese private Stiftung 29 Schulen in fünf Provinzen errichtet. Daneben wurden und werden in Schulkindergärten Grundlagen für die anschließende Schulzeit geschaffen. In der Provinz Laghman wurde zudem am 4. Oktober 2014 eine Deutsch–Afghanische Friedensuniversität eingeweiht. Wie dies alles möglich war und sich heute – unter den wieder ganz anderen Bedingungen nach der erneuten Machtübernahme durch die Taliban – weiterhin entwickelt, wird Erös erläutern.