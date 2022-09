Vandalismus in Wülfrath : Bank am Krapps Teich mutwillig beschädigt – 600 Euro Belohnung für sachdienlichen Hinweis

Wülfrath Die Edelstahlbank wurde 2015 gegenüber der Seniorenwohnanlage aufgestellt. Noch unbekannte Täter haben vergangene Woche die Bank beschädigt.

Bürgermeister Rainer Ritsche und der Bürgerverein Wülfrath sind sauer: Die im Mai 2015 am Krapps Teich aufgestellte Parkbank aus Edelstahl wurde in der vergangenen Woche mutwillig beschädigt. Der Schaden wurde der Stadt am 23. September gegen 14 Uhr gemeldet. Sie wurde vor gut sieben Jahren durch den Bürgerverein hälftig aus Mitteln des Verfügungsfonds des Stadtentwicklungsprogramms (30 Prozent Land, 20 Prozent Stadt) und des Bürgervereins für etwa 2000 Euro angeschafft und soll vor allem den Bewohnern der gegenüberliegenden Seniorenwohnanlage Platz zum Verweilen bieten. Gemeinsam mit der Stadt sucht der Verein nun einen Fachbetrieb, der in der Lage ist, die Reparaturarbeiten auszuführen. Aber auch Spender, die sich an den noch unbekannten Kosten der Reparatur beteiligen würden, werden gesucht. „Fehlender Respekt vor fremdem Eigentum verbunden mit einer ordentlichen Portion Dummheit schädigt wieder einmal unsere Gemeinschaft. Das dürfen wir nicht hinnehmen und wir alle müssen die Ermittlungsarbeit der Polizei durch die Weitergabe möglicher Beobachtungen unterstützen. Die Stadt lobt daher für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters bzw. der Täterin führen, eine Belohnung von 300 Euro aus“, erklärt Ritsche. Adelheid Heiden, Vorsitzende des Bürgervereins, wird diese Summe verdoppeln auf 600 Euro. Zuletzt konnten Jugendliche, die mehrere Plakate einer Ausstellung zum Thema „Starke Frauen“ in der Fußgängerzone zerstört haben, sowie Jugendliche, die einen jungen Straßenbaum umgesägt haben, Dank entsprechender Hinweise aus der Bevölkerung gefasst werden.