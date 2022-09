Betrug in Mettmann : 101-Jährige verliert hohe fünfstellige Summe an „falschen Polizeibeamten“

101-Jährige verliert hohe fünfstellige Summe an „falschen Polizeibeamten“

Betrug in Mettmann

Mettmann Ein Betrüger setzte die Seniorin am Telefon derart unter Druck, dass sie auf die Masche reinfiel. Polizei warnt eindrücklich vor diesen Tricks und mahnt dazu, einfach aufzulegen.

Eine 101 Jahre alte Seniorin aus Mettmann wurde Opfer des „Falschen Polizeibeamten“, wie die Polizei nun mitteilt. Sie verlor einen hohen, fünfstelligen Betrag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhielt die Frau in der vergangenen Woche immer wieder Anrufe eines Mannes, der sich am Telefon als „Polizeioberkommissar Strauß“ ausgab.

Der angebliche Kripo-Beamte redete der Seniorin ein, ihr Geld sei auf ihrer Bank nicht sicher, weil dort ein Betrüger arbeite. In mehreren Telefonaten setzte er sie derart unter Druck, dass sie schließlich ihr Geld von der Bank abhob und bei einem Juwelier in Gold umtauschte. Der Täter überredete die Dame, das Gold in einen Beutel zu packen und diesen vor ihre Tür zu deponieren, wo er dann angeblich von einer Kollegin abgeholt werden sollte.