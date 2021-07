Ausstellung in Mettmann : Fotoschau widmet sich dem Phänomen der Spiegelung

Evi Claßen und Helmut Naaf beschäftigen sich fotografierend mit der Spiegelung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Im Begegnungszentrum am Vogelskamp zeigen Evi Claßen und Helmut Naaf ihre Fotografien zum Phänomen der Thema „Spiegelungen“. Beide Künstler können übrigens ohne Musik nicht arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

(eise) Wie sehr die Menschen kulturelle Veranstaltungen vermissen, konnte man bei der Eröffnung einer Fotoausstellung im Begegnungszentrum am Vogelskamp feststellen.

Evi Claßen und Helmut Naaf haben sich dem Phänomen der Spiegelung auf unterschiedliche Weise genähert: Während bei Helmut Naafs Naturaufnahmen sich Wolken, Bäume, bunte norwegische Holzhäuser im Wasser spiegeln, hat sich Evi Claßen mehr dem Architektonischen zugewandt, bekannten Gebäuden, die sich im Sonnenlicht spiegeln, wie etwa die Gehry Bauten am Medienhafen in Düsseldorf. Oder auch das Dreischeibenhaus, oder die Türme des Hyatt Hotels. Aber es ging auch in die Ferne, nach Paris zum Louvre oder zu La Défence. Da musste man schon ganz genau hinschauen, um das Original wieder zu erkennen.

Helmut Naaf ist in Zeiten von Corona viel gewandert und hat auf seinen Wegen die heimische Natur abgelichtet – das wunderschöne Düsseltal und den Botanischen Garten in Düsseldorf. Aber auch Fotos von vergangenen Urlaubsreisen, die ihn nach Norwegen, an die Müritz oder in die Normandie geführt hatten.

Evi Claßen wäre nicht Evi Claßen, die mit ihrem immensen Reichtum an Phantasie schon Generationen von Schülern am KHG für sich eingenommen hatte. Ihre Begrüßung in Gedichtform war schon etwas Besonderes, doch die Idee, dass jeder Gast einen Löffel mitbringen sollte, um hier zu demonstrieren, wie der Blick in den Löffel das eigene Spiegelbild mal konkav und mal konvex verformte und auf den Kopf stellte – auf die Idee muss man erst kommen.