Entsorgung in Mettmann : Müll in West wird Freitag nachgeholt

Mettmann Der Müll steht immer noch am Straßenrand? In Mettmann West kann sein. Ein Müllfahrzeug ist kaputt gegangen. Deshalb wurde die Mittwochsleerung unterbrochen. Doch der Bauhof hat einen Plan.

Ein Fahrzeug der städtischen Müllabfuhr ist am Mittwoch kaputt gegangen. Dies teilt die Stadt mit. Aus diesem Grund habe der laut Müllkalender eigentlich vorgesehene Bezirk Mettmann West teilweise nicht bedient werden können. Die Mülltonnen blieben zum Teil ungeleert an den Rändern der Straßen stehen. Dort sollen die Mülltonnen idealerweise auch noch bis Freitag verbleiben. So schlagen es der städtische Bauhof und die Stadt vor. Am Freitag werde die eigentlich am Mittwoch fällige Leerung dann nachgeholt. Vorher könne die Müllabfuhr nicht nach Mettmann West kommen.