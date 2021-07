Ausbildung in Mettmann : In fünf Jahren zum Meister mit Studium

In fünf Jahren zum Meister mit Studium

Ausbildung in Mettmann

Mettmann Das Gebäudereinigungsunternehmen Reils&Wahl sucht einen Azubi für ein triales Studium: Geselle, Meister und betriebswirtschaftlicher Bachelor in fünf Jahren in einem Rutsch. Das erfordert Motivation und Durchhaltevermögen.

Dass sein Handwerk unterschätzt wird, kennt Frank Wahl schon. „Viele haben ihr festes Bild davon, was wir Gebäudereiniger machen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter des Mettmanner Traditionsunternehmens mit mehr als 25-jähriger Firmengeschichte Reils & Wahl. Wie falsch die meisten damit liegen, zeigt eine Anzeige, die aufhorchen lässt. Das Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern Am Korreshof sucht zurzeit einen ganz besonderen Gebäudereiniger-Azubi in spe – für ein triales Studium.