Festjahr : Ausstellung über jüdisches Leben

Langenfeld Das Kreisarchiv und die Stadtarchive haben die virtuelle Präsentation vorbereitet.Es wird nicht nur gezeigt, wie sich Judentum entwickelt hat, sondern auch, dass Juden Teil unserer Gesellschaft sind.

Auch der historische und aktuell zu beobachtende Antisemitismus werde in der Ausstellung thematisiert. Nach einem allgemeinen Teil, der immer wieder auch den Blick auf das Kreisgebiet richte, werde jede Stadt einzeln in einem kurzen historischen Überblick dargestellt.

Die Ausstellung ist eingebunden in das bundesweite Festjahr „Jüdisches Leben in Deutschland“. Hintergrund sei, dass der römische Kaiser Konstantin am 11. Dezember 321 ein Edikt erließ. Dieses Gesetz besagte, dass Juden städtische Ämter in den Kurien, den römischen Stadträten, bekleiden durften und sollten.