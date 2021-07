Kreismuseum in Dormagen-Zons : Ausstellung von künstlerischen Briefbeschwerern

Josephine Buchheit hat diesem Projekt mit eigenen Fotos eine besondere Note gegeben. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Zons Ein umfangreiche Sammlung von „Paperweights“ ist im Kreismuseum Zons bis Ende August zu sehen. Die Exponate sind um eine kleine Fotoausstellung ergänzt.

Das Angebot an der Schlosstraße in Zons ist derzeit ausgesprochen beeindruckend: Der Besucher, der in der Absicht das Kreismuseum angesteuert hat, um die neue Ausstellung „Paperweights“ zu besichtigen, kann auf dem Weg dorthin Räume passieren, die mit der Zinn-Dauerausstellung sowie der ebenfalls aktuellen und beeindruckenden Darbietung von Schützenköniginnen-Kleidern sowie historischen Fotos von Königspaaren garniert sind. Die dann ungleich kleineren, aus der Ferne eher unspektakulären Briefbeschwerer-Exponate hat das Team von Museumsleiterin Karina Hahn auf der Empore in einer wunderbaren Umgebung inszeniert.

Das Nähertreten ist ein Muss! Denn nur so erschließen sich dem Betrachter die Feinheiten dieser Exponate, die in sehr unterschiedlichen, filligranen Techniken vor langer Zeit hergestellt worden sind. Die aus dem Rhein-Kreis Neuss kommende Edeltraud Tonak hat dem Kreismuseum im Rahmen einer Schenkung 68 Exponate überlassen, die überwiegend aus der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts stammen. Das Besondere an dieser Ausstellung sind neben der Thematik auch die Aufarbeitung und Darbietung. Denn Mitarbeiterin Josefine Buchheit begleitet diese Ausstellung mit einer künstlerisch gestalteten Fotoreihe, diese Paperweights in einen neuen Kontext außerhalb des Museums und jenseits von Brief und Papier setzt.

Ausgangspunkt ist Venedig. Die Stadt war über Jahrhunderte der zentrale Ort für Glasbläserkunst. Der italienische Glasbläser Pietro Bigaglia war es, der auf der Weltausstellung 1845 in Wien mit der Vorstellung eines „Millefiori-Paperweights“ begeisterte und so dafür sorgte, dass sich die Herstellung von künstlerisch besonderen Briefbeschwerern über ganz Mitteleuropa verbreitete. Davon inspiriert stellten namhafte Manufakturen in Murano (Italien) und weitere in Frankreich, England und Polen hochwertige Paperweights in unterschiedlichen Designs und Techniken her. Mit die beliebteste Technik ist das „Millefiori“-Blumenmuster. In das flüssige Glas werden kleine Glassteinchen eingedrückt und versiegelt, sie zuvor als kleine Blumen gepresst wurden.

Die 19 Jahre alte Josephine Buchheit, die ihren Bundesfreiwilligendienst im Kreismsueum absolviert, hat einige ihrer Lieblingsexponate aus dem Museumsumfeld erhaus und in einen neuen Kontext gestellt. Fotografisch erhalten sie so einen völlig neuen Ausdruck.